Coronavirus en Perú. El hospital Las Mercedes, en la ciudad de Chiclayo, cumple una función importante en la lucha contra la COVID- 19; sin embargo, la planta de oxígeno antigua está inoperativa a consecuencia de hechos irregulares.

Así lo sostiene la Contraloría General de la República en el Informe n.° 039 con fecha del 2 de noviembre de este año.

En el documento, se precisa que en 2016 las autoridades del nosocomio aprobaron el Proyecto de Inversión Pública (PIP) para la reparación general de dos generadores de oxígeno con la finalidad de tener equipos adecuados y operativos, cubrir la demanda no atendida y no adquirir el suministro de oxígeno a terceros.

Servicio de mantenimiento

En este contexto, se convocó la Licitación Pública n.° 03-2016 y se otorgó la buena pro a la empresa Pentagas S.A.C. por S/ 175.835. Además, se estableció que la garantía tendría una duración hasta el 2 de noviembre de 2019.

Cabe indicar que el ente de control intervino este año el establecimiento de salud y no solo verificó que la planta de oxígeno no funciona, sino también que la entidad dio conformidad al servicio de mantenimiento, pese que la contratista no cumplió con el cambio total de los repuestos para la reparación de los dos generadores que forman parte de la planta de oxígeno.

Sustracción de piezas y accesorios

Respecto a la pérdida de equipos, la Contraloría confirmó la sustracción de piezas y accesorios del tablero eléctrico del sistema de compresión y generador de oxígeno ubicado en el área de casa fuerza. Las autoridades del hospital Las Mercedes no denunciaron el hecho.

También se verificó que la vigencia de la carta fianza de la empresa Pentagas venció el 8 de setiembre de 2017, a pesar de que la garantía se extinguió en 2019.

Ante los hechos, la Contraloría señaló que este problema afecta la atención de los pacientes en el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.