Asamblea de Gobiernos Regionales rechaza destitución del gobernador de Arequipa

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) rechazó la destitución del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. La medida fue emitida por el magistrado del Módulo de Justicia de Mariano Melgar, Luis Madariaga Condori.

De acuerdo al organismo integrado por los gobernadores del país, Cáceres Llica no tendría responsabilidad sobre la demanda realizada en su contra. Como se recuerda, el ciudadano Pool Alarcón lo acusó de no implementar protocolos de salud adecuados para prevenir, diagnosticar y tratar casos por COVID -19. Sin embargo, según la ANGR este cumplimiento de medidas sanitarias no son responsabilidades directas de una autoridad regional.

“No depende del gobernador regional, sino (…) corresponde a la Diresa, Geresa, Diris, Disa y redes de salud la implementación de las normas técnicas y protocolos, con lo cual pierde sentido responsabilizar a los gobernadores regionales de funciones que no le competen”, señalaron a través de un pronunciamiento.

De otro lado, el organismo coordinador manifestó que la medida impuesta por la Corte de Arequipa estaría vulnerando el marco constitucional y legal que regula la elección y remoción del cargo de gobernador. Agregaron que una autoridad regional solo puede ser vacada o revocada a través de causales establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

“Exhortamos al Poder Judicial a tomar medidas para que no se transgreda el principio constitucional del debido proceso jurisdiccional, enmendando la conducta ilegal del juez”, indicaron.

tamb, manifestaron su solidaridad con el gobernador Elmer Cáceres Llica. Este último informó que apelará la sentencia en primera instancia realizada por el juez del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Corte de Justicia de Arequipa, Luis Madariaga Condori.