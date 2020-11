Los vecinos de la urbanización Rosario del Norte, en San Martín de Porres, detuvieron y golpearon a un sujeto que intentó robar una vivienda.

La agraviada contó que el ladrón se hizo pasar como una víctima de la delincuencia, para así ingresar al inmueble. Según mencionó, el malhechor la amenazó con un objeto punzocortante para evitar que pida ayuda.

“Aparece un sujeto que me dice ‘Me robaron, me robaron, déjeme entrar me matan me matan’. Yo no lo dejé entrar, pero me empujó a golpes. Me chocaba el pecho y me amenazaba”, indicó la mujer de 62 años en diálogo con América TV.

No obstante, logró llamar a sus vecinos, quienes la auxiliaron y golpearon al sujeto. Ella, además, denunció que la Policía demoró en llegar hasta su vivienda.

“Llamé a los vecinos. Ellos entraron y él comenzó a amenazarlos con un cuchillo y les decía que iba a regresar. Entonces, ellos empezaron a golpearlo, también llamaron la Policía; pero se demoraron una hora en venir”, comentó.

El presunto delincuente terminó tendido en el piso tras recibir varios golpes. Agentes de la PNP tuvieron que intervenir para evitar que el ladrón siga siendo agredido. Finalmente, lo trasladaron a la comisaría del distrito para realizar las diligencias respectivas.

Por su parte, los residentes de la jurisdicción exigen que las autoridades tomen acciones para combatir los robos que ocurren en la zona. Cabe mencionar que, el último sábado, un grupo de sujetos, a bordo de una moto lineal, asesinó a Juan Daniel Gómez Cotrina (38) para robarle su teléfono móvil.