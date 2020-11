La titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, explicó este lunes a medios locales que Perú busca vacunar a todos los adultos en el primer trimestre del 2021, antes de las elecciones generales del 11 de abril.

“Una cosa es lo que hemos comprado y otra la que estamos negociando”, sostuvo sobre la adquisición oficial de un millón y medio de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech.

“Lo que se está negociando es que tengamos la posibilidad de vacunar a los 24 millones y medio de peruanos que tenemos, con la primera dosis, en el primer trimestre”, especificó.

Esto correspondería a un “escenario ideal” y no solo a lo que pueda ofrecer Perú, recalcó: “Dependerá de lo que oferte cada uno de los laboratorios”.

“No podemos decir montos, ni cantidad o fechas hasta que lo tengamos firmado. Con Pfizer sí les puedo decir, exactamente, eso sí está en negociación”, agregó.

Sobre las declaraciones de Antonio Pratto, integrante del Comando Vacuna, del no acuerdo del Minsa con el laboratorio chino AstraZeneca por falta de “suficiente información”, comentó que no hay datos oficiales. “Debe ser que el Comando Vacuna está negociando otra cosa, porque ese dato no existe”, afirmó.

Días antes, Carlos Neuhaus, también miembro de la iniciativa del Gobierno para acelerar las compras de vacunas, reveló que en diciembre llegará al país las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Añadió que el sistema de refrigeración también será enviado.

“Nosotros tenemos 9,9 millones de vacunas de Pfizer y la de Covax Facility, que aproximadamente pueden ser unas 6 millones de vacunas. Entonces, no tenemos mucho. Hoy salieron unas declaraciones del doctor Castillo de que estamos por cerrar con otra vacuna, pero por confidencialidad, no podemos decirlo”, dijo a RPP Noticias.

Como se recuerda, Pfizer y BioNTech anunciaron hace cinco días que su candidata a vacuna tiene un 95% de efectividad contra el virus del SARS-CoV-2 a partir de los 28 días después de su primera dosis, según la última evaluación de fase 3.