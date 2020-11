El subsidio destinado a las empresas de transporte urbano, como parte de una ayuda económica que brindó el Estado para que sigan operando, no pudo ser entregado en su totalidad en la ciudad del Cusco. El plazo venció el pasado 15 de noviembre y si no se aprueba extender este tiempo, el dinero que no se gastó podría retornar al Ejecutivo.

Ante esta situación la Municipalidad Provincial del Cusco pidió que se les amplíen el plazo para terminar de entregar este subsidio en especies (combustible) a las diferentes empresas de transporte que no pudieron acceder. El gerente de tránsito, Julbert del Carpio, precisó que la misma situación la atraviesan otras regiones y señaló que en Cusco, 750 fueron los beneficiados con cerca de 85.000 galones de combustible.

“El combustible se entregó al 50 o 55%, (los beneficiados) son las 750 unidades que cuentan con tarjeta de circulación. De acuerdo a las normas tendría que revertirse este dinero (no utilizado), pero hemos solicitado una ampliación, caso contrario hemos pedido en paralelo la entrega de otro subsidio”, añadió el gerente de tránsito.

En la ciudad del Cusco son 150 las unidades vehiculares que operan en el transporte urbano, agrupadas en 37 empresas de transporte urbano; son dos empresas las que renunciaron al subsidio. Del Carpio comentó también que no pudo extender el subsidio a todas las unidades, ya que cuando inició el proceso para que sean beneficiadas solo operaba el 50% , esto como parte de las medidas sanitarias.