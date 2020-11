CNDDHH: “Luis Araujo ha sido secuestrado y torturado por la Policía”

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), aseguró que Luis Fernando Araujo Enríquez fue secuestrado y torturado por la Policía Nacional (PNP).

La representante legal señaló que, para su institución, la versión dada por el joven es verdadera. Agregó que se ya se atienden otros casos similares en los que se denuncia detenciones arbitrarias y represión policial.

“Lo que está claro es que este chico (Luis Fernando Araujo) ha sido secuestrado y torturado por la Policía, no tenemos duda. Hay que investigar los detalles del hecho, pero para nosotros es fidedigna la versión de este joven (...). En la lista de hospitalizados creemos que hay varias personas que fueron secuestradas”, indicó en diálogo con RPP.

Añadió que también se investiga el caso de la segunda mujer que fue obligada a desnudarse frente a efectivos durante una intervención.

“Consideramos que este procedimiento no procede en ningún caso, no estamos ante un delito de narcotráfico. ¿Cuál es la razón para desnudar a una persona y hacer que se tire al piso?”, concluyó.

Como se recuerda, el último 17 de noviembre, Araujo Enríquez afirmó haber sido retenido y agredido durante tres días por personal del Grupo Terna, luego de participar de la segunda marcha nacional contra el régimen de Manuel Merino.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a hacer el Grupo Terna, me han tenido reducido. Tres días sin comer, sin agua en una habitación, aparentemente escondido con otra persona y no sé quién era porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera lo soporta y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, expresó en un video difundido en redes sociales.