La Municipalidad Distrital de Lajas, provincia de Chota, región Cajamarca, procedió con el acto de recepción de una obra vial inconclusa y suscribió un acta con las observaciones identificadas, lo que podría ocasionar que la entidad no pueda aplicar penalidades por incumplimiento de contrato, advirtió la Contraloría General de la República.

Según el Informe de Control Concurrente N.° 9683-2020-CG/GRCA-SCC, la obra consistió en la construcción de pistas, veredas y un muro de contención. Sin embargo, la contratista no construyó las veredas en el jr. Bolognesi y av. Retama ni justificó las razones para no hacerlo, hecho que fue alertado por la Contraloría mediante un reporte de situación adversa.

Hasta la fecha de emisión del informe de control, la valorización que involucraría a la partida de veredas no ejecutadas se encontraba pendientes de pago. La obra que se desarrolló en el marco de la Reconstrucción con Cambios está valorizada en 2 millones 161 mil 933 soles.

Durante el recorrido por la obra, se evidenció que el Comité de Recepción no contaba con documentos técnicos como planos de replanteo de obra ni cuaderno de obra, lo que limita la comparación y verificación del cumplimiento del proyecto, y podría ocasionar que no se cuente con una liquidación debidamente sustentada y se ejecute en los plazos previstos.

En el acto de recepción de la obra, realizada el 23 de octubre del 2020, no estuvo presente el jefe de supervisión porque su contrato había concluido el 26 de setiembre del 2020, situación que podría conllevar a que la obra no coincida con el proyecto aprobado y las modificaciones autorizadas, pudiendo, además, no contar con una liquidación final debidamente sustentada y en los plazos señalados.

Los resultados del Informe de Control Concurrente fueron comunicados oportunamente al titular de la entidad a fin que adopte las medidas que permitan mitigar las situaciones identificadas.