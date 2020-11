Autoridades de Salud de Puno discrepan sobre llegada de segunda ola de COVID-19

Puno. El director regional de Salud de Puno, Walter Oporto, descartó una segunda ola de coronavirus. Alegó que la cifras en Puno, son favorables porque la mayoría contrajo el virus. Dejó entrever que existiría inmunidad de rebaño. Sin embargo, cada vez hay más contagiados. A la fecha hay 34 mil 864 positivos en las trece provincias. “Es difícil hablar de una segunda ola, particularmente creo que no se va a dar”.

Aseguró que los contagios son cada vez menores y la letalidad es minina. A diario contraen el virus alrededor de 15 personas y muere una persona cada cinco días. A la fecha hay 765 decesos.

Empero indicó que ante cualquier eventualidad se está reforzando la capacidad de respuesta de los hospitales y la capacidad de diagnóstico de la enfermedad.

Por su parte, Hans Díaz García, jefe de división inteligencia sanitaria de EsSalud, dijo que en Puno aún no hay inmunidad comunitaria porque los contagios no superan el 40 % de la población. Díaz, dijo que sí habrá un rebrote, pero no en la magnitud de los meses de junio, julio y agosto. Pide no bajar la guardia ni ser confiados.v