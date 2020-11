SMP: sujeto roba 2.000 soles desde la reja de una tienda

Un sujeto robó más de S/ 2.000 en una tienda de la cuadra 26 de la calle Belén, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El hecho ocurrió el último miércoles 18 de noviembre, mientras la dueña del establecimiento no se encontraba en el lugar.

Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, el sujeto de short y polo blanco ingresa a la tienda, revisa que no haya ningún trabajador y se acerca a la zona de la caja registradora. De un solo tiro, el malhechor retira el dinero en efectivo de la venta del día.

“Al momento que hemos entrado para acomodar la mercadería, este sujeto aprovecha para entrar. Primero se acerca a la caja, mira por la reja y como no hay nadie, mete la mano y saca la caja”, mencionó Hilda Ramos en Panamericana TV.

La vendedora señaló que es víctima constante de la delincuencia. La comerciante ha desistido de poner la denuncia, ya que asegura que las ocasiones anteriores en las que fue asaltada, las autoridades policiales no tomaron acciones inmediatas.

“Esta es la tercera vez que me roban. La primera vez me robaron con arma, la segunda vez lo mismo y en la tercera pasa esto [...] No hice la denuncia porque la comisaría demora. No te escuchan”, sostuvo.

Ante la ola de delincuencia, la comerciante y los vecinos de San Martín de Porres hacen un llamado a las autoridades. Piden que la Policía y el personal de serenazgo garanticen la seguridad en la zona.