Ministro del Interior: “Nos hemos allanado a la investigación del Ministerio Público”

El ministro del Interior, Rubén Vargas, informó que viene realizando una investigación para encontrar las responsabilidades de los abusos cometidos por la Policía y por la muerte de los dos jóvenes en la marcha nacional en contra del golpe de Estado del último 14 de noviembre.

A través de una conferencia de prensa en la sede del Mininter, sostuvo que su cartera está colaborando con el Ministerio Público para que se identifique y se sancione a quienes dispararon contra los protestantes.

“ Como Ministerio del interior nos hemos allanado a las disposiciones del Ministerio Público , la fiscalía hace la investigación y en su momento nos darán los resultados, nosotros daremos la información que nos pidan, las investigaciones administrativas están en curso. Inmediatamente tengamos las conclusiones las vamos a compartir”, dijo.

En esa línea, Vargas indicó que quienes no respeten o acaten las normas de la institución policial, no deben pertenecer a ella.

“La Policía no puede ser manchada por la actuación de unos malos elementos. La PNP sabe que debe respetar los derechos humanos, los agentes saben que deben respetar los derechos humanos y los que no lo entiendan no merecen estar en al institución”, manifestó.

Por otro lado, el titular del Interior se reunió con la familia y abogados de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado para informarles cuáles serán las medidas que se tomarán, con respecto al fallecimiento de los jóvenes.

“Hoy quiero volver a confiar en la Policía Nacional porque el ministro Rubén Vargas y el Comandante General de la PNP han dado las garantías de que no permitirán ningún acto de hostigamiento”, dijo Oscar Pintado, padre de Jack Bryan.