Majes Siguas II es el proyecto que puede mejorar la maltrecha economía mistiana. Aún no se concluyó de destrabarlo.¿Qué falta? la aprobación de la adenda 13, una propuesta de la concesionaria Angostura Siguas para modernizar el sistema de riego. El cambio cuesta 100 millones de dólares. Ya se aprobó la garantía soberena, falta el contenido de la adenda que debe recibir el visto bueno del Ministerio de Economía, ProInversión, Contraloría.

El analista político Gonzalo Banda Lazarte también considera que en esa prioridad debe ser del gobierno regional y la gestión de Francisco Sagasti.

El presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa (Conrede), Miguel Ángel Linares Riveros considera que el tiempo es muy corto y por lo tanto ve difícil algo específico para Majes. Que lo vea el próximo gobierno. La gestión de Sagasti se va a centrar en la transferencia.

Linares insistió que el proyecto debe manejarlo el gobierno nacional. El Conrede le envió al exministro de Agricultura de Vizcarra, Jorge Montenegro Chavesta, un informe en el que sustentaba legalmente porque no era necesario que el gobierno regional transfiera al gobierno central la titularidad temporal del proyecto como lo había solicitado. Sin embargo, no hubo pronunciamiento del Ejecutivo al respecto.

Los pendientes

Linares de Conrede sostiene que el gobierno debe enfocarse en darle estabilidad al país. Sobre la propuesta de cambio de Constitución, dijo que este proceso es complejo y lo que debe priorizarse son las elecciones generales. Además opinó que los ministros deberían tener más experiencia.

Por su parte, Gonzalo Banda señala que los gobiernos de transición no suelen ser reformistas, sino más bien, su agenda es de continuar los proyectos y obras que ya estaban en marcha. “Al ser un gobierno de transición no va a pronunciarse sobre Tía María”, opinó. Incluso el gobierno de Vizcarra precisó que este proyecto minero no estaba en su agenda. Para Banda, menos lo estará ahora.

Otros proyectos

El gobernador Elmer Cáceres Llica pedirá a Sagasti la licitación del nuevo hospital Goyeneche, la culminación de la carretera Arequipa – La Joya y mejoramiento del hospital Honorio Delgado. Banda, quien también es asesor del alcalde Omar Candia, señala que el gobierno debería garantizar el Sistema Integrado de Transportes, pues sin el aval del Ejecutivo es casi imposible. Pero eso depende de que tan descentralizada sea la gestión de Sagasti.v