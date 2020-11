Un nuevo caso de intento de feminicidio sucedió en San Martín de Porres. Un expolicía con iniciales J.P.M.S. habría planeado encontrarse con su expareja para asesinarla. De acuerdo a información recogida por la Policía Nacional, el hombre sabía que la sobreviviente entregaría un celular a su hijo de 24 años en el jirón Sáenz Peña.

La mujer narró que el hombre se le acercó. Le hizo caminar un par de cuadras y le dijo que la mataría. “Cuando él saca el revolver, empiezo a correr esquivando las balas. Solo gritaba mientras él disparaba hacia mí. Mi hijo escuchó mis gritos y fue a auxiliarme. Tenía el hombro herido por el roce de una de las balas”, contó en La República.

El expolicía regresó a su habitación en el jirón Simón Bolívar y luego fue hallado muerto. Los vecinos testificaron ante los serenos.

Según información de la sobreviviente, ambos tuvieron una relación de 24 años. Sin embargo, durante este tiempo, ella señaló que el efectivo la agredía. “Él me amenazaba mucho. Yo lo he denunciado en reiteradas ocasiones, pero no entendía, siempre trataba de que esté a su lado, pero llegó un momento en el que debía irme. Ahí empezaron las amenazas de muerte”, señaló.

Al lugar llegaron peritos de Criminalística y el fiscal para el levantamiento del cadáver. La víctima será intervenida quirúrgicamente para determinar el grado de lesión en su hombro.

Importante

Si usted conoce a alguien o ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.