Técnico de la Marina denuncia robo de sus ahorros tras activar token digital

Oswaldo Ventura, técnico infante de la Marina de Guerra del Perú, denunció ser víctima del presunto delito de robo sistemático luego que el pasado 18 de noviembre acudiera a una agencia del BCP para activar su token digital y minutos después le notificaran una transacción por la suma de S/1.599 que él no había realizado.

“Yo me dirigí a plataforma y me atendió una señorita para activar mi token digital, se demoró un promedio de 10 a 15 minutos y durante la atención ella iba manipulando su celular. Al término de largo rato me comunica que ya se activó mi token, acto seguido retiro 100 soles del banco y me retiro a mi casa. A las 3.30 el BCP me reporta que hice una operación en el Banco Saga Falabella de S/1.599”, contó a La República.

Ese mismo día, Oswaldo procedió a realizar el reclamo correspondiente y el banco emitió un comunicado determinando la devolución del monto sustraído, pero no recibió explicación sobre lo sucedido, es así, que el marino en actividad decidió colocar una denuncia formal ante la División de Investigación de Alta Tecnología.

“Todas las sospechas en contra de la señorita porque ella es la única que me atendió en el banco y el banco no se ha pronunciado quién es el responsable, quién hizo esa operación”, señaló Ventura.