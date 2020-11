PNP reportó 27 efectivos heridos en represión a protestas

La Policía Nacional reportó que 27 efectivos, entre oficiales y subalternos, resultaron con heridas o contusiones de consideración durante la represión a las manifestaciones populares contra el régimen de facto de Manuel Merino de Lama.

Por la identificación de los policías afectados durante las protestas –documento al que La República ha tenido acceso– es posible determinar qué unidades intervinieron en los hechos violentos del pasado fin de semana en el Centro de Lima.

Fuentes de este diario en el alto mando policial informaron que los efectivos heridos forman parte de la Unidad de Servicios Especiales (USE) –del las reparticiones del centro, sur y norte de la capital–, la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y de la Unidad de Salvataje, así como del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), la División del Escuadrón de Emergencia (Diveme), el Escuadrón Operativo (Escoper), del Escuadrón Verde y de las comisarías de Chacra Colorada y Alfonso Ugarte. Además, también se ha consignado personal de la División de Investigación Criminal de Carabayllo y del Estado Mayor de la PNP.

Los heridos y contusos fueron evacuados a los hospitales de la PNP Luis Sáenz, ubicado en la avenida Brasil, en Jesús María, y Augusto B. Leguía, en el Rímac.

Según el diagnóstico de los médicos de ambos nosocomios, los policías presentaron en su mayoría heridas y fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las fuentes aseguraron que los policías heridos no recibieron impactos de bala, ni de otros proyectiles, como perdigones o canicas. Los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado fallecieron a causa de perdigones de metal, y un centenar de manifestantes fueron impactado por este tipo de proyectiles y también por canicas de cristal.

De acuerdo con los informes del Hospital Central de la Policía, fueron ingresados el mayor Paul Aranibal Zambrano (comisaría de Chacra Colorada), por golpes con un objeto contundentes. El S3 Evaristo Escalante Ibarra, de la GIR, presentó una profunda herida en la mejilla y en el maxilar, en tanto que el S3 Franklin Valverde Torres (Depincri de Carabayllo) fue reportado con un traumatismo policontuso en el rostro, tórax y pie.

En el caso del S2 Hernán Márquez Orihuela (Diroes), sufrió una quemadura de consideración en la mano derecha; el suboficial Marco Barbabrán Guerra (Diveme) fue operado debido que le ingresaron esquirlas en el ojo izquierdo; mientras que el ST1 Julio Quispe Díaz fue intervenido por una herida cortante en la muñeca derecha.

Por severas contusiones fueron trasladados al hospital el mayor Rafael Cárdenas Molina (USE), el comandante Fernando Ricaldi Rodríguez (Diroes) y el capitán David Pérez Fuentes (USE), y también el ST1 Elmer Mormontoy Paredes (Diroes), el ST1 Julio Quispe Díaz (USE Centro), el ST3 Artemio Obregón Alarcón (Escuadrón Verde), la S3 Leidi Carrasco Saucedo (Escuadrón Verde) y el S3 Jeanpol Rivera Santillán (Escuadrón Verde), entre otros (ver relación de heridos en la infografía).

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas, los 27 policías recibieron los golpes o fueron heridos en cumplimiento del Plan de Operaciones que fue concebido por la Séptima Región Policial Lima, bajo la conducción del general PNP Jorge Cayas Medina, y en coordinación con el exministro del Interior general PNP (r) Gastón Rodríguez Limo.

Aunque el número de policías heridos es alto, sin embargo, la peor parte la llevaron los manifestantes, ya que fallecieron dos y hasta el momento no se conoce con certeza el número de los gravemente heridos.

La ausencia de policías dañados por proyectiles también confirma que los estudiantes no portaban armamento de fuego, como se difundió falsamente en un principio para justificar la violencia de la represión policial.

Inspectoría PNP interrogará a efectivos del 14 de noviembre

El inspector general de la Policía Nacional, general Herly Rojas Liendo, solicitó a todas las unidades que intervinieron en la represión a la protestas del 14 de noviembre, la relación de todos los oficiales y personal subalterno, que cumplió funciones en el día indicado.

Conforme a fuentes de la Inspectoría General, el propósito es citar a los efectivos que participaron especialmente en las horas de la noche, en el denominado quinto sector, en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, donde se registraron los actos más violentos de toda la jornada.

La Inspectoría busca identificar a los que dispararon a Inti Sotelo y Bryan Pintado.