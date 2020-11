Algunos conatos de violencia se registraron en la mañana de este 21 de noviembre del 2020, durante una protesta desarrollada por integrantes del Comité de Trabajo de las distintas empresas que ejecutan el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), región Piura, tras el despido intempestivo de un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa A&N.

Desde muy temprano, los integrantes del Comité de Trabajo de las distintas empresas que ejecutan el PMRT, realizaron una bulliciosa protesta en los exteriores de la oficina principal de la empresa A&N, con la finalidad de pedir explicación alguna del abrupto despido de un grupo de obreros, en el que se incluyó al secretario de organización, José Valencia Saavedra.

El orden público se vio alterado luego de que algunos funcionarios de la empresa cerraran la puerta principal de manera violenta contra algunos dirigentes y hombres de prensa que cubrían la protesta, lo que generó que uno de los dirigentes asestara un fuerte golpe de pie contra la puerta de madera y rejilla de fierro, por lo que llegó al lugar el personal policial de la comisaría sectorial de esta ciudad para mantener el orden.

Sin embargo, cuando los dirigentes salieron de la reunión que sostuvieron con algunos funcionarios de la empresa A&N y daban explicación sobre los acuerdos tomados, uno de los tres agentes policiales que llegaron al lugar intentó intervenir a uno de los dirigentes sindicales, refiriendo que tenía que responder por el daño ocasionado en la puerta y reja de las oficinas de la empresa, lo que ocasionó el airado reclamo de los protestantes, quienes no permitieron se ejecutara la acción policial e ingresaron una vez más para dialogar con los funcionarios.

Calmada la situación, los dirigentes acudieron a las oficinas principales de la empresa española Técnicas Reunidas (TR) con la finalidad de sostener una reunión con sus funcionarios, ya que la empresa A&N aseguró que los trabajadores no han sido despedidos sino suspendidos en sus labores debido a que TR no ha proporcionado material alguno para continuar con los trabajos de electrificación en el PMRT.