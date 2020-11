Barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se unieron nuevamente a la ciudadanía en la marcha a nivel nacional de este sábado 21 de noviembre de 2020, para exigir justicia por Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Como se recuerda, ambos bandos son conocidos por sus diferencias frente a sus preferencias deportivas.

A través de Twitter un usuario publicó un video donde se puede observar el preciso instante en el cual en medio de las manifestaciones los dos grupos de hinchas elevaban sus respectivas banderas mostrando su apoyo a las victimas mortales.

Cabe resaltar que, el pasado 14 de setiembre olvidaron también sus diferencias y ayudaron a los heridos frente a la represión policial. En ese sentido, se recuerda como uno de los participantes de la protesta -con la camiseta de Universitario- tuvo problemas por las bombas lacrimógenas y gas pimienta del ambiente, por lo cual, otro asistente -que llevaba los colores de Alianza Lima- lo auxilia brindándole una botella de agua.

Cientos de peruanos salieron nuevamente a protestar hoy 21 de noviembre para solicitar cambios estructurales en el Estado y la Constitución Política del Perú. Por cuarta vez, y a pesar de la represión policial vista en anteriores convocatorias, la movilización se desarrolló en todo el país.

La movilización nacional fue convocada a través de las redes sociales. Diferentes colectivos han manifestado su participación pacífica en las principales plazas del país desde las 4 de la tarde.

¿Qué hacer si eres detenido durante la protesta?

Muchos han denunciado detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes no habrían respetado sus derechos al momento de llevarlos a la comisaría. Por eso, es importante recalcar lo que debes hacer si eres detenido, ya que los agentes no pueden arrestar a nadie que ejerza su derecho a la protesta de forma pacífica.

“Toda manifestación realizada de forma pacífica no es considerada de ninguna manera delictiva. La única posibilidad por la que una persona pueda ser detenida es porque está realizando un delito en flagrancia, pero si esto no ocurre o no hay una orden judicial, la Policía no puede efectuar una detención”, detalla la aboga penalista Romy Chang para La República.

Derecho a la protesta en Perú

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, protestar es un derecho reconocido. En caso exista una detención arbitraria por parte de efectivos policiales, debes tener en cuenta que: