Ica: dos menores denunciaron por acoso a un sereno durante protestas

Un miembro de Serenazgo fue acusado de lanzar improperios contra dos adolescentes que participaron de las marchas contra Merino en la Plaza de Ica. De acuerdo al testimonio de las víctimas a la Defensoría del Pueblo, el acoso sexual habría sucedido cuando ambas menores de edad se encontraban pegando afiches como parte de la movilización pacífica en la región.

El efectivo les habría solicitado sus números de WhatsApp, por lo cual fue denunciado a las autoridades de la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito que se encontraban supervisando la marcha.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica exigió a la municipalidad de la región que inicie un proceso de investigación administrativo-disciplinaria contra el sereno.

El jefe de la mencionada entidad, Jorge Hernández, dirigió un documento a la autoridad edil. En dicha carta pidió la investigación al sereno y recomendó también llevar a cabo capacitaciones al personal de serenazgo sobre aspectos referidos a violencia de género, prevención y atención de casos de violencia.

“Cabe recordar que el acoso sexual no solo se manifiesta a través de contactos corporales o físicos, si no que pueden producirse con palabras, sonidos o frases ofensivas que menoscaban la dignidad y autoestima de las víctimas y que tienen efectos sobre su seguridad en las calles”, indicó el representante que espera que esta denuncia no quedé olvidada.

Por último, recordaron que en Ica se encuentra vigente la ordenanza municipal 007- 2019, por la que se encuentra prohibido todo tipo de comentario, insinuación, frase o gesto de naturaleza sexual en espacios públicos contra mujeres o menores de edad.

IMPORTANTE

El acoso sexual en el Perú se considera un delito y puede significar la pena privativa de hasta ocho años de prisión e inhabilitación de funciones. Si quieres denunciar que has sido víctima de hostigamiento, no dudes en comunicarte con la Línea 100, Chat 100 y/o Servicios de Atención Urgente.