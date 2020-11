Forenses: Mataron a Inti y Bryan con proyectiles de plomo

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que Jack Bryan Pintado Sánchez, el joven de 22 años que murió durante las protestas del sábado 14 contra el gobierno de facto de Manuel Merino, recibió un disparo de arma de fuego, compatible con una escopeta.

Los forenses y el abogado de la familia de la víctima, Jimmy Sotomayor, aseguraron que la muerte del manifestante fue violenta y la calificaron de homicidio. “Lo acribillaron”, dijo el letrado a La República.

Bryan murió el mismo día en que también falleció Inti Sotelo Camargo, de 24 años. Cayeron mortalmente heridos por múltiples perdigones de plomo.

El final trágico de estos jóvenes se convirtió en el símbolo de la lucha popular que comenzó la tarde del lunes 9 cuando en el Congreso se acordó y votó la vacancia de Martín Vizcarra.

Pruebas en la Fiscalía

Según la pericias que obran en el Ministerio Público, a las cuales tuvo acceso este diario, la dirección de Tanatología Forense entregó al médico Arturo Villafane Huerta los perdigones de plomo extraídos del cuerpo de Bryan durante la necropsia.

Dicho informe, firmado por los médicos forenses Benjamín Tello Arriola y Margot Cusihuamán Phocco, se hizo con un “equipo interdisciplinario conformado por médicos especialistas forenses, médicos patólogos y balísticos”.

Estos elementos se mantienen en cadena de custodia y serán fundamentales en la investigación para determinar el tipo de cartucho y escopeta utilizados para disparar contra los manifestantes.

La necropsia concluyó que Bryan murió por una hemorragia interna y laceración de aorta descendente, causadas por 10 heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego (perdigones): cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho.

Inti Sotelo Camargo también recibió el impacto de cuatro perdigones de plomo, uno de ellos a la altura del corazón.

“Hoy se ha entregado a la Fiscalía un CD con 10 fotos y 10 videos de Jack Bryan que son importantes para la investigación”, confirmó Jimmy Sotomayor, abogado de la familia del joven asesinado.

Luego agregó: “Asimismo, estamos solicitando que se realicen 20 actos de investigación”.

Para el abogado, los hallazgos en la pericias permitirán establecer que la muerte de Bryan fue un “homicidio”.

Las evidencias fueron entregadas a la Tercera Fiscalía Supranacional, a cargo del fiscal Yony Soto Jiménez.

No volverá a caminar

Entre tanto, la situación de algunos de los heridos sigue siendo crítica. Uno de estos casos es el de Jon Abel Cordero Morales, joven de 24 años que resultó afectado por el impacto de perdigones en la espalda y es probable que no vuelva a caminar.

Él se preparaba para postular a la carrera de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero sufrió una lesión en la médula espinal la noche del 14 de noviembre.

Sus amigos y familiares reclaman justicia. Jon permanece en una cama del hospital Arzobispo Loayza.

“Los médicos me dicen que los perdigones están en la médula, que no hay solución. Yo quiero escuchar otra opinión. Dios es grande, él no hizo nada malo, quiso expresarse y no es justo lo que estamos viviendo, no solamente yo sino varias madres”, dice Verónica Morales, su desesperada madre.

Cuenta que Jon fue a la marcha y que actuaba en forma pacífica. “Mi hijo no es ningún delincuente, él me ayudaba a cuidar a mi padre y no es posible que le pase esto”, reitera.

Perdería la visión

Otro caso crítico es el de Rubén Guevara. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, este manifestante de 27 años recibió un impacto de perdigones en el rostro, a menos de 10 metros. “Tiene el rostro desfigurado, con posibilidad de lesiones permanentes en el ojo izquierdo. Está atendiéndose en el Instituto Nacional de Oftalmología”.

Es probable que ellos y otros heridos requieran ser atendidos en el extranjero, dijo Ruth Luque de la CNDDHH. “Aún hay 19 heridos graves que requieren atención especializada”, señala.

“Así sea dura, hay que saber la verdad”

“Nuestro principal interés es conocer la verdad, así sea dura. He dispuesto que la Inspectoría General de la PNP y la Oficina General de Integridad realicen las pesquisas necesarias para determinar si existieron negligencias”, afirmó el ministro del Interior, Rubén Vargas.

Señaló que el Mininter y la PNP apoyarán todas las investigaciones que la Fiscalía disponga, a fin de determinar las responsabilidades y emitir las sanciones correspondientes.

“Durante mi gestión habrá tolerancia cero con las violaciones a los derechos humanos y la corrupción”, aseguró.

Datos

Pesquisas. Exmiembros del grupo GEIN exhortaron a las autoridades a realizar las investigaciones con objetividad.

Defensa. “Los actos vedados que hubieran cometido algunos policías no comprometen el prestigio de la institución”.