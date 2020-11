La ciudadanía marcha a nivel nacional este sábado 21 de noviembre de 2020, para exigir justicia por Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Además, solicitan cambios estructurales en el Estado y la Constitución Política del Perú. Por cuarta vez, y a pesar de la represión policial vista en anteriores convocatorias, la movilización pretende hacerse escuchar en todo el país.

La movilización nacional fue convocada a través de las redes sociales. Diferentes colectivos han manifestado su participación pacífica en las principales plazas del país desde las 4 de la tarde. Conoce AQUÍ la información necesaria de la marcha nacional.

En Vivo: EN VIVO: cuarta marcha nacional en Perú hoy, sábado 21 de noviembre de 2020 19:56 Universitarios se hacen presentes Estudiantes de diferentes universidades se autoconvocaron para hacerse presentes en la 4ta marcha nacional que demanda cambios estructurales para el país. 19:34 Inti y Jack presentes 19:10 Minsa emite comunicado sobre marcha nacional El Ministerio de Salud (Minsa) informa que ha realizado las coodinaciones necesarias para estar prestos a brindar atención en los diferentes establecimientos de salud si algún manifestante requiriera de la misma. 18:35 Presidente afirma que se garantizará derecho a la protesta 18:20 Convocan 4ta Marcha Nacional en Perú 18:05 4ta marcha nacional EN VIVO: ciudadanía por reformas estructurales Denominada la “marcha más grande del Perú”, este 21 de noviembre se convocó a todos los peruanos para exigir justicia por Inti y Jack. También se solicitan cambios en la Constitución.

¿Qué hacer si eres detenido durante la protesta?

Muchos han denunciado detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes no habrían respetado sus derechos al momento de llevarlos a la comisaría. Por eso, es importante recalcar lo que debes hacer si eres detenido, ya que los agentes no pueden arrestar a nadie que ejerza su derecho a la protesta de forma pacífica.

“Toda manifestación realizada de forma pacífica no es considerada de ninguna manera delictiva. La única posibilidad por la que una persona pueda ser detenida es porque está realizando un delito en flagrancia, pero si esto no ocurre o no hay una orden judicial, la Policía no puede efectuar una detención”, detalla la aboga penalista Romy Chang para La República.

Consejos y recomendaciones para asistir a la marcha nacional

Si acudirás a alguno de los puntos de convocatoria para las protestas, no olvides llevar y realizar lo siguiente:

Usa tu mascarilla y protector facial en todo momento. Lleva alcohol o alcohol en gel. Lleva tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Derecho a la protesta en Perú

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, protestar es un derecho reconocido . En caso exista una detención arbitraria por parte de efectivos policiales, debes tener en cuenta que: