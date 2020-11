Ate: bomberos llevan más de 12 horas trabajando para apagar incendio

Alrededor de las 7.00 p. m. del último 20 de noviembre se produjo un incendio en una vivienda multifamiliar en la avenida Separadora Industrial del distrito de Ate Vitarte. En este inmueble funcionaba una ferretería y los demás pisos eran alquilados a otras personas. Al menos unas siete unidades de Bomberos acudieron a apagar el siniestro; no obstante, tras doce horas de labores, aún no logran controlarlo.

Según información de Latina, los dos primeros niveles eran de la propietaria, quien decidió poner un local de ferretería y contaba con licencia municipal. Sin embargo, la comuna especificó que “solo era para un espacio pequeño”. Los Bomberos confirmaron que se almacenaban productos inflamables en el lugar.

Las familias que vivían en el tercer y cuarto piso del inmueble se pronunciaron respecto al tema y mencionaron desconocer que habían productos que podían ocasionar un siniestro grande.

“Muchas veces tuvimos problemas con la propietaria del primer piso porque teníamos sobrinos pequeños que vivían conmigo. Esta era una vivienda familiar, a raíz de que ella compró el primer piso, lo puso como un negocio de ferretería, pese a que se le aconsejó un negocio algo pequeño. No pensamos que tenía tantos productos inflamables. Tenía almacenes llenos de pintura, tiner, otros líquidos”, indicó un joven del grupo de familias afectadas.

“Los Bomberos han tenido que cortar para poder entrar. Salía el olor fuerte cuando estaba ahí, hemos discutido muchas veces porque había niños allí. No está sola viviendo. Ahora, yo me siento indignado con el alcalde que pueda dar luz verde cuando está así “, agregó.

Por otro lado, el joven señaló que nadie le avisó que la vivienda estaba quemándose y recién se dio cuenta cuando escuchó gritos desde el exterior. “La propietaria no me dijo nada. Ahora pedimos ayuda a la autoridad municipal porque no podemos seguir en carpas cuando lo hemos perdido todo”, manifestó.

Si quieres ayudar a la familia, puedes comunicarte al 967 161 447.