Con información de María Pía Ponce (URPI-GLR)

El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, acudió este 20 de noviembre a los exteriores del mercado Tierra Prometida tras recibir quejas de los vecinos de la zona por la llegada de los comerciantes de la Parada. Según información de los ciudadanos, esto ha generado mayor caos en las vías principales.

“Desde que entraron los comerciantes, estamos teniendo un caos total. La construcción ha generado que entre mucho polvo a la casa y nos están retirando las áreas verdes. Aún así, los dejamos. Pero, hemos tenido deficiencias con el agua, ahora no llega al segundo piso. Ahora con el tema del COVID-19 es peor. Han invadido las pistas y otros”, aseguró una vecina a La República.

Entre tanto, el burgomaestre de la comuna señaló que los camiones de descarga no tienen lugar fijo y genera gran aglomeración vehicular. “No están cumpliendo los protocolos ni nada. Es lamentable las mentiras que dijo el alcalde Muñoz. Después (Muñoz) recién reaccionó, ustedes han visto el desorden que se ha ocasionado. Es el mismo problema de la avenida 28 de julio, ahora se trasladó a Santa Anita. Nosotros nos hemos sentado a dialogar, pero no nos hicieron caso. No conoce la realidad, fácil es pasar la pelota de distrito a distrito”, manifestó.

La autoridad también resaltó que habría licencia de funcionamiento, ni de Defensa Civil. “Es de obligación de la Municipalidad de Santa Anita hacer la clausura correspondiente, posiblemente se hará en los días que nos responda la policía. Ya hemos cruzado la carta a la séptima región”, dijo.

Asimismo, expresó que hubo una propuesta de llevar a los comerciantes de la Parada al parque El Migrante. “¿Por qué no solucionó trasladar a los minoristas ahí o en el polideportivo San Cosme?, ¿por qué no se descentraliza a todos los mayoristas en todos los conos?”, aseveró.

Por último, Nole procedió a denunciar al alcalde de Lima y a la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) por hacer obras sin autorización y por no contar con los permisos de funcionamiento.