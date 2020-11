Realizaron marcha en apoyo a policías que participaron en protestas

Las manifestaciones sociales iniciadas tras el golpe de Estado y la toma de mando de Manuel Merino no solo dejó un saldo de heridos, presuntos desaparecidos y fallecidos, si no que también puso en tela de juicio el accionar de la Policía Nacional frente a la ciudadanía cuando esta ejerció su derecho a la protesta.

A raíz de las graves acusaciones en contra de la institución y sus integrantes, un grupo de policías en retiro y familiares de policías en actividad decidieron realizar una movilización en el Cercado de Lima para mostrar su rechazo a los calificativos en contra de la PNP.

En horas de la mañana se concentraron en el frontis de la Prefectura y luego caminaron hacia la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en la avenida España.

“Estamos apoyando al personal en actividad que ha sido mellado en su credibilidad y accionar policial. Ellos no son asesinos, solo han cumplido con su deber”, acotó un hombre que se identificó como agente en situación de retiro.

En tanto, una mujer de nombre Cris Castañeda señaló que ella acudió a las marchas contra el golpe de Estado y que ayudó tanto a manifestantes como a policías que resultaban heridos.

“Mi abuelo fue policía y mis tíos también. Yo he estado apoyando a los manifestantes en todo este tiempo, pero he visto a gente que ha agredido a los policías e incluso a mí me han agredido”, contó en declaraciones a RTV.

“Yo creo que una investigación real va a determinar quién es el responsable (sobre las muertes). No se puede acusar a inocentes sin una investigación previa, sino estaríamos justificando la agresión hacia todo ser humano y eso no se puede dar”, agregó.

Entre los manifestantes también hubo algunos civiles que calificaron de “injustas” las opiniones vertidas en contra de la institución. Asimismo, acudieron personas que aseguraron ser exmilitares y que indicaron que si “no se defiende a la Policía, luego podría ocurrir algo similar con las Fuerzas Armadas”.

En medio de las acusaciones contra la represión ejercida en las manifestaciones, el nuevo ministro del Interior, Rubén Vargas, se reunió con representantes de las Naciones Unidas para ver el tema de las pesquisas sobre la presunta violación de los derechos humanos durante las protestas.