Mujer con cáncer necesita donantes de sangre en Hospital Dos de Mayo

Beatriz Cosquillo Cabana (36) es una mujer que necesita urgentemente donantes de sangre para su actual enfermedad: cáncer al útero. Su esposo Marcos Vega pidió apoyo a la ciudadanía para que se pueda continuar con los actuales procedimientos en el Hospital Dos de Mayo.

“Por favor, me ayuden, por el caso de mi esposa porque estamos debiendo 10 bolsas de sangre. Ella requiere más infusión de sangre porque ella tiene hemoglobina baja (tiene 6). No es normal para el cuerpo de su edad. Deseo que me ayuden con la donación de sangre”, indicó en Latina.

Si bien la fémina requiere la sangre B+, esto no es un impedimento para donar otro tipo de sangre. “Lo que me han prestado del Banco de Sangre no dicen que devuelva la sangre que hemos requerido, sino que devuelva. Pueden ser otro tipo de sangre sin ningún problema”, aseveró.

Por otro lado, manifestó que su esposa está en observación y desconocen su actual estado de salud. “No dan mucho informe. Me piden algunas cosas como pañales u otros implementos”, dijo. Asimismo, relató que tiene una buena relación con su esposa e hijos. “Con las complicaciones , recetas médicas y pañales no me alcanza para buscarme personas para donar sangre. Espero puedan ayudarme”, señaló.

¿Cómo donar sangre?

Si usted quiere acudir a donar sangre a Beatriz Cosquillo Cabana (36), puede hacerlo en la entrada principal con el nombre de la fémina. El horario es de 8.00 a. m. hasta las 12.00 p. m. / 2.00 p. m. a 4.00 p. m.

Si quieres comunicarte con el señor y ayudarlo de alguna manera, puede hacerlo al 996 992 034.

