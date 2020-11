Antes de la pandemia, se estima que en la ciudad de Arequipa había unos 5.000 restaurantes de diversos rubros. Sin embargo, por la crisis económica que ocasionó la COVID-19, el 30% de estos (1.500) habrían cerrado.

Esta situación la dio a conocer Javier Chávez Villagra, presidente de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR). Chávez detalló que los propietarios de estos restaurantes habrían decidido cerrar sus negocios al no poder invertir en la implementación de protocolos contra la COVID-19 dentro de sus locales.

Agregó que en la AGAR, son 60 los socios inscritos. De ellos, un 10%, hasta el momento, no ha podido adecuarse a los protocolos necesarios, y otro 10% ha decidido no abrir sus locales porque no les resulta rentable.

“Para algunos no les resultaba rentable atender solo con el 50% de su aforo. Otro de los retos ha sido renegociar el alquiler de sus locales”, comentó Chávez.

En promedio, para que un restaurante se adecue a los protocolos necesarios, los propietarios tuvieron que invertir entre S/1.000 a S/7.000. “Aparte de los protocolos para los clientes, hay otro para las cocinas, que ya son más rigurosos. Tienen que tener EPPs, sus pruebas rápidas cada quince días. Es, definitivamente, una inversión fuerte”, concluyó.