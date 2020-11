Más de 16 mil alumnos ya volvieron a las aulas

Un total de 16.637 alumnos ya reciben clases semipresenciales en el país. Los estudiantes de primaria y secundaria se encuentran distribuidos en un total de 307 colegios ubicados en zonas rurales de Ucayali, Arequipa, Junín, Ica, Madre de Dios y Loreto.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), también habrá clases semipresenciales en Áncash, Ayacucho y Piura.

Las clases serán dictadas los lunes, miércoles y viernes durante dos horas (a dos grupos de escolares). Es decir, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 12:30 a.m. La media hora de intervalo será usada para la desinfección respectiva de los ambientes.

Los 307 colegios autorizados cuentan con una plana de 1.250 docentes. El Minedu precisa que las instituciones están en comunidades que no registran casos de contagio de Covid-19 en las últimas tres semanas.

Ahora bien, según la RM 430-2020-MINEDU, para la prestación excepcional del servicio educativo semipresencial, se debe aplicar pruebas de despistaje del Covid-19 al personal del colegio; no obstante, el docente Daniel Ruiz, del distrito de Masisea, en Ucayali, contó a La República que esto no se está cumpliendo.

En la norma también se indica que una de las responsabilidades de la UGEL es garantizar, adquirir y dotar los materiales para la protección de la salud del personal de la IE, como termómetros y mascarillas, además de otros materiales. Sin embargo, Ruiz señala que nada de esto se ve en Ucayali.

’'No se están cumpliendo los protocolos de salubridad’', señala. Y agrega que los han amenazado con restringir sus contratos si no acuden. Incluso manifiesta que los propios padres tienen temor de enviar a sus hijos al colegio y que por eso de 30 a 40 alumnos solo van a clase entre 4 y 5 niños.

Regreso seguro el 2021

Ayer, al asumir el cargo de ministro de Educación, Ricardo Cuenca señaló que la tarea más importante de su gestión será garantizar el regreso seguro de los niños a las aulas en el 2021, lo que implica no solo adoptar las medidas necesarias para preservar la salud de los niños y adolescentes, sino también un adecuado desempeño desde el sector Educación.