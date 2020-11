Gobierno Regional de Arequipa compró 10 mil frazadas a precios sobrevalorados

Un informe de Contraloría, detectó un sobrecosto de S/ 371 mil en la compra de diez mil frazadas, efectuadas por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en el 2019. El perjuicio económico, según la entidad de control, se habría originado por elegir a un postor que ofrecía un precio por encima de otros interesados.

Los hechos se remontan al plan contra las heladas 2019. Ante ello, el 8 de mayo de ese año, la Oficina Regional de Defensa Civil ordenó la compra de 15 mil frazadas de modelo banderita. Sin embargo, el requerimiento fue cambiado el 14 de junio, por 10 mil frazadas Inkatools.

Según el entonces jefe regional de Defensa Civil, Renzo Valencia, la modificación fue por un producto de mejor calidad.

No obstante, Contraloría indica que la especificación de Inkatools corresponde a una marca y no un modelo, lo que no está permitido en la Ley de Contrataciones del Estado. Así, el 9 de julio se presentan seis proformas pero el proceso quedó desierto. Una segunda presentación de propuestas ocurrió el 18 de julio y dio como ganadora a la empresa Steel Norte EIRL, que ofertó un precio de S/ 542 mil 800 por diez mil frazadas Inkatools bandera a cuadros. La propuesta de menor precio, era de S/ 205 mil 910. Para Contraloría, no hubo sustento para elegir al proveedor que ofrecía el mayor costo.

Descargos del GRA

Renzo Valencia sostiene que el precio mayor obedece a que se optó por un producto de mejor calidad (las frazadas tigre), que en el mercado tienen un precio unitario por encima de la licitación.

Valencia no descarta que haya existido un error en la especificación del requerimiento del GRA, pues en todo el proceso nunca se nombró al modelo tigre, aunque ese fue el producto que finalmente llegó a almacenes. Contraloría halló responsabilidad penal y administrativas en 7 funcionarios, entre ellos Valencia, quien dijo sentirse indignado por el informe de la entidad.