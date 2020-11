Comas: balean a mujer para robarle S/ 30.000 que retiró del banco

Cámaras de seguridad registraron un nuevo asalto en el distrito de Comas. Sujetos armados interceptaron a una vecina para quitarle los S/ 30.000 que llevaba en un bolso.

La mujer de 55 años de edad retornaba a su vivienda en la urbanización Año Nuevo tras retirar un préstamo del banco. Se movilizaba en un vehículo y, cuando descendió, aparecieron dos delincuentes que la golpearon y derribaron al piso.

Reducida, intentó forcejar con los ladrones, pero estos lograron quitarle el dinero en efectivo y subieron a un mototaxi en el que los esperaba un tercer cómplice.

Ante esto, la agraviada agarró una de las puertas del transporte en mención y fue arrastrada algunos metros, pero los hampones le dispararon y terminó por caer a la pista.

Según ATV Noticias, la mujer se encuentra estable y se recupera en su casa. Asimismo, ya ha presentado la denuncia en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas y espera que pronto se identifique a los malhechores.

Modalidad

Hace algunos días, otra ciudadana sufrió un robo similar en la urbanización República Democrática Alemana, en San Juan de Miraflores. Ella había retirado S/ 32.000 de una entidad bancaria y, cuando regresaba a su vivienda, fue interceptada por ladrones que se movilizaban en un auto.

La víctima fue amenazada con un arma de fuego y, pese a que se resistió, los sujetos lograron arrebatarle el dinero, no sin antes amenazarla de muerte para que no denuncie el hecho. “Te vas a morir, maldita. Si me denuncias, yo sé dónde es tu casa”, le dijeron, según contó.