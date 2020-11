Chorrillos: vehículo policial embiste a niño de un año

Un niño permanece hospitalizado y en estado de coma luego de ser atropellado por un patrullero , en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió la tarde del jueves 19 de noviembre en la calle 8 del asentamiento humano San Genaro.

La mamá de la víctima contó que el vehículo policial embistió al menor cuando este se encontraba jugando cerca de su vivienda. El patrullero, de placa BNL 048, era conducido por el suboficial Jonathan Campoverde Aguilar y, según la progenitora, iba a excesiva velocidad.

“Estábamos sentados, como es una bajadita y hay rejas, el policía no puede venir embalado. Mi niño que tiene un año se paró, vino el patrullero y lo impactó. Mi hijo está en coma”, mencionó Lizet González en diálogo con América TV.

El pequeño de un año fue llevado de emergencia a la posta del sector. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, terminó siendo trasladado al hospital Casimiro Ulloa. De acuerdo con el parte médico, el menor presenta múltiples contusiones, además de fractura de cráneo.

Actualmente, el niño estuvo en coma y en una cama UCI del Hospital Cayetano Heredia. El viernes 20 tuvo que ser operado. En ese sentido, la familia solicita ayuda para solventar los gastos médicos ( 953 767 445). Informó que, desde que ocurrió el accidente de tránsito, nadie de la institución se ha acercado a conversar con ellos.

“Se necesita el SOAT del vehículo policial y eso no me dan. Todo lo estoy cubriendo de mi bolsillo. Ahorita no hay ningún efectivo de la comisaría de San Genaro que venga a preguntarme cómo está mi hijo”, manifestó.

