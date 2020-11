Rímac: liberan a conductor que atropelló y mató a joven que iba en moto

El Ministerio Público ordenó la liberación del conductor identificado como Esteban Godoy Huete, quien arrolló y mató a una joven madre el último 17 de noviembre en el cruce de la avenida Alcázar con la prolongación Tacna, en el distrito del Rímac.

Familiares de la mujer Frecia Dalla Pieta Ybañez (36) aseguró que ella se dirigía a su vivienda para encontrarse con su hijo. Cámaras de seguridad registraron el momento del choque del auto contra la motocicleta cuando el semáforo se encontraba parpadeando en rojo.

“Él no ha bajado para nada del carro para verla. Ha seguido con toda la moto para adelante. Lo han parado Serenazgo de la zona”, denunció la madre de la víctima en América. Este sujeto fue liberado tras pasar una prueba rápida de COVID-19, la cual salió positivo y Fiscalía ordenó una cuarentena de 14 días en su vivienda.

“Si tiene COVID-19, cómo es posible que esté afuera de su casa y trabajando. El impacto ha sido brutal, mi hermana tiene un traumatismo, el casco voló”, contó Casandra Dalla-Pieta a RTV.

No obstante, los parientes mencionaron que no tomaron las declaraciones del conductor ni tiene un abogado. Asimismo, Godoy no se ha comunicado con la familia para ver el caso. El Ministerio Público informó que está a cargo de otras diligencias y que el test de alcoholemia salió negativo.

Policía Nacional del Perú aún analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar la velocidad en la que iba el vehículo que atropelló a la fémina. De acuerdo a testigos, el chofer iba a excesiva velocidad por este distrito. Por último, familiares esperan justicia por la joven, quien deja a un menor de 14 años en orfandad.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 19 de noviembre del 2020