Áncash: MPC otorgó ejecución de millonaria obra a consorcio sin experiencia

La Contraloría informó que la Municipalidad Provincial de Casma (MPC) suscribió contrato con un consorcio El Carmen para realizar obras en caminos vecinales por S/ 1 182 104,80, a pesar de que esta última no acreditó la experiencia requerida y omitió documentación.

Se trata del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales: Emp.PE-1N-El Carmen-3 de Septiembre-Emp.AN-1031; Emp.AN-1006 (Villa Hermosa)-Emp.AN-992; Emp.PE-1N (Casma)-Casma-Cuncan-Santa Luisa-San Isaías Emp.AN-14; Emp.PE-14-Ruinas Sechín Bajo-Sechín Bajo-Emp.PE-14; en el distrito de Casma.

Según detalló el ente de control, esta situación posibilitaría que dicho servicio no se ejecute con el plantel profesional y equipamiento requerido, así como variaciones de costos en la ejecución del servicio.

“Es así que el 16 de octubre de 2020, mediante carta n.° 003-2020-CONSORCIO EL CARMEN, el representante común del consorcio remitió los documentos de subsanación, los cuales no acreditan la experiencia requerida del residente de servicio, acreditando 9.37 meses, debiendo ser 12 meses de experiencia”, precisa el informe de control.

“Se evidencia que el postor ganador de la buena pro Consorcio El Carmen no cumplió con presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, tales como: Documentos que acrediten el equipamiento referido (…), no obstante el subgerente de Logística y Control Patrimonial (de la MPC), no comunicó a la empresa dicha omisión en la documentación para el perfeccionamiento del contrato”, agrega el documento.

El informe 025-2020-OCI/0335-SCC, emitido por el Órgano de Control Interno (OCI) de la MPC corresponde al Hito 2 - Suscripción del contrato; y fue comunicado al alcalde el pasado 30 de octubre del 2020 para que se adopten las medidas preventivas y correctivas.