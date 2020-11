Xenofobia: hombre que agredió a repartidor se disculpó por su accionar

Mediante redes sociales, usuarios de Twitter compartieron un video donde se visualiza a un hombre agrediendo verbalmente y con términos xenófobos a un repartidor de nacionalidad venezolana. El joven afectado indicó a La República que grabó el incidente tras el ataque del hombre.

Horas más tarde se conoció que el sujeto fue identificado como Guillermo Estuardo Miranda North. Este hombre hizo mea culpa luego del incidente y pidió disculpas al repartidor mediante el medio Digital TV Noticias, donde el abogado lamentó los hechos ocasionados en Miraflores.

“Mi nombre es Guillermo Miranda y soy el protagonista del lamentable hecho que hemos visto en las redes desde la noche de ayer (17 de noviembre). Este bochornoso hecho cometido hacia un joven trabajador venezolano Junior Ramírez”, inicia en su grabación.

“Yo personalmente quiero pedirte disculpas a ti por haberte hecho sentir mal. No hay razón que pueda justificar mi actitud, ni los problemas personales que haya estado pasando en ese preciso instante ni toda la preocupación de la pandemia podrían justificar”, agregó.

El sujeto también pidió perdón a todas las personas que se vieron menoscabas con esta actitud prepotente. “Quiero pedirte disculpas públicas en primer lugar a ti, de corazón, con la verdad. Me siento arrepentido y avergonzado de cómo me comporté. También, disculpas a todas las personas que se vieron aludidas con esta actitud. No va a existir ninguna justificación por lo que hice”, aseveró.

Por último, señaló que espera tener la oportunidad de pedir disculpas personalmente a Junior Ramírez. El pasado 17 de noviembre, Guillermo Miranda agredió verbalmente al repartidor por la llegada de su producto en malas condiciones.

“¿Qué me vas a explicar? Eres un pobre imbécil; (...) estoy harto de ustedes, me dan ganas de pegarte, ¿Me entiendes? ¿Quieres que te mande de un ‘combo’ (golpe) a tu país?”, expresó en la grabación.