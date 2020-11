Sujeto que agredió a repartidor de delivery es multado por discriminación

Usuarios de Twitter compartieron un video que registró la agresión verbal con términos xenófobos de un hombre, identificado como Guillermo Estuardo Miranda North, a un repartidor de delivery de nacionalidad venezolana.

En el clip se observa que el abogado de 52 años insultó y amenazó con golpear a Junior Ramírez, trabajador de la empresa Rappi, porque su pedido de comida llegó en malas condiciones.

“¿Qué me vas a explicar? Eres un pobre imbécil; (...) estoy harto de ustedes, me dan ganas de pegarte, ¿Me entiendes? ¿Quieres que te mande de un ‘combo’ (golpe) a tu país?”, expresó.

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores se pronunció a través de redes sociales e informó que procedió con sancionar con una UIT (S/ 4.300) a Miranda, conforme a la ordenanza municipalidad que prohíbe la discriminación en el distrito.

Asimismo, la comuna emitió un comunicado en el que detalla que la Procuraduría será la encargada de intervenir conforme a las normas vigentes.

Un día después de la agresión, Miranda Roth pidió disculpas públicas mediante el medio Digital TV Noticias.

“Quiero pedirte disculpas públicas en primer lugar a ti, de corazón, con la verdad. Me siento arrepentido y avergonzado de cómo me comporté. También, disculpas a todas las personas que se vieron aludidas con esta actitud. No va a existir ninguna justificación por lo que hice”, aseveró.