La lucha de los sobrevivientes a la COVID-19 en Tacna

El Hospital Hipólito Unanue brinda, desde septiembre, terapia de rehabilitación a los pacientes que superaron la COVID-19. La lucha por sus vidas dejó secuelas en sus cuerpos y psiquis, y es esa batalla la que aún deben librar. El nosocomio ha difundido el testimonio de tres pacientes.

El primero de ellos es un varón adulto que estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y logró dejar esa área en junio. Hoy sigue una terapia física, ocupacional y atención psicológica. El tratamiento es multidisciplinario porque el virus no solo afecta el aspecto físico sino también el lado emocional de los pacientes.

“Me encontraba desesperado porque no había dónde tratar mi ‘pos-COVID’ Gracias al hospital estoy superando los males que me ha dejado esta enfermedad. Antes de venir aquí no tenía fuerza en los brazos, mi respiración era un poco pesada”, declaró el paciente.

La segunda paciente es una mujer que también estuvo en condición grave. Ella viaja desde el distrito fronterizo La Yarada - Los Palos hasta la ciudad para recibir su terapia. Hoy trata de recuperar el tiempo perdido durante su internamiento y disfrutar más los momentos en familia, con sus hijas.

“Emocionalmente me sentía con miedo. Yo no podía dormir; (...) en las piernas no sentía los tendones, no podía amarrarme el cabello. Había muchas cosas que no podía hacer. Me siento mejor (con la terapia), puedo hacer más cosas. Anímicamente me siento mejor.”, contó.

El último caso es el de una mujer que, si bien no estuvo grave, sí fue afectada en la última etapa de la enfermedad. Ocurrió en agosto. En ese momento sintió síntomas como la falta de respiración, dificultad para hablar. Se enteró del tratamiento pos-COVID-19 y pidió su referencia para el Unanue.

“Aquí hago ejercicios, bicicleta, caminadora, fuerza con las piernas. Sí veo cambios. Antes me sentía mal, no podía hablar (con facilidad). Aconsejo a los pacientes que tuvieron esta enfermedad para que se acerquen al hospital y reciban terapia”, concluye la paciente.

