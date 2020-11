Un total de 550 familias de Huacapongo, Zaraque, La Gloria y El Niño, en la provincia de Virú, en La Libertad, recibieron kits de higiene como parte de un programa de implementación después de ser organizadas en brigadas comunitarias contra desastres.

Esto gracias al trabajo que viene realizando en estas localidades el Gobierno Regional de La Libertad a través de la Gerencia de Defensa Nacional con la organización no gubernamental Save The Children Ofda Usain, la organización Humanity and Inclution HI, el apoyo de la Unión Europea y la Municipalidad provincial de Virú.

Cada kit contiene: un balde de 20 litros con tapa y caño, dos jabones de tocador, un gotero, una jarra de tres litros, una lejía de cuatro litros, una botella con alcohol de 96 grados de medio litro.

Según explicó a la prensa César Campaña Aleman, gerente de Defensa Nacional, esta labor se enfoca principalmente en los niños y personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres gestantes, que son los de mayor riesgo, especialmente en esta coyuntura de pandemia por el coronavirus.

“Desde hace varios meses estuvimos capacitando a cientos de familias de Zaraque, el Niño y otros lugares en temas de mapas comunitarios, identificación de zonas seguras, sistemas de alerta temprana y fortaleciendo sus capacidades ante la ocurrencia de un desastre o contingencia”, añadió.