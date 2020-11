Jon, Alberth y Lucio, los otros héroes de la democracia

Soñaba con estudiar Medicina en San Marcos, pero la lesión sufrida en la espalda ha puesto en pausa ese y otros planes de vida.

Jon Abel Cordero Morales, de 24 años, es uno de los 23 jóvenes que están hospitalizados tras participar en las protestas contra el gobierno de facto de Manuel Merino. En los videos que grabaron otros manifestantes se ve cómo Jon cae al pavimento tras impactarle un proyectil en la espalda.

Una brigada que se encontraba cerca lo levantó con apoyo de otros jóvenes y trasladó al hospital Arzobispo Loayza, donde los médicos indicaron que Jon tenía en perdigón incrustado en la médula espinal.

Su madre, Verónica Morales, explica que Jon corre el riesgo de no volver a caminar y está a la espera de una segunda operación. “Cuando llegué al hospital se le cayeron las lágrimas, me dijo mamá yo solo fui a una marcha pacífica, no pensé... no quería darte esta preocupación”.

Los amigos de Jon llegaron ayer a los exteriores del hospital Loayza para exigir justicia y que el Estado cubra los gastos de su traslado al extranjero para que vuelva a caminar. Verónica Morales agradeció el gesto y pidió apoyo para todos los jóvenes heridos durante las protestas del sábado pasado.

“Él fue a una marcha pacífica, no es ningún delincuente, él me ayudaba a cuidar a mi padre y no es posible que le pase esto”.

Un drama parecido es el que vive Alberth Ñahui Pérez (22) quien tiene traumatismo encéfalocraneano grave y está en UCI del hospital Almenara.

Durante la represión policial de esa noche, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro. “Ha perdido el ojo izquierdo, estamos muy dolidos por la situación, tenía un futuro por delante, se estaba preparando para la universidad”, señalan sus familiares.

“El impacto ha sido tan grave que ha provocado que se le hunda el hueso del cráneo y que haya esquirlas dentro de la masa encefálica, por eso es que una parte de su rostro está destruida. Aparte de no poder caminar, también presenta problemas de coordinación y deficiencia en la memoria”, señala su prima Cinthya Durand.

También Lucio

Lucio Suárez Valle (26) es otro joven que recibió perdigones en el cuerpo. Todavía tiene uno alojado en la cabeza y otro en el tórax. Los médicos del hospital José Casimiro Ulloa indican que es imposible sacarle el proyectil de la cabeza porque podría ponerse en riesgo su vida.

Sin embargo, sus familiares están preocupados por las secuelas que dejará el proyectil.

Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), refiere que el Estado está en la obligación de esclarecer los hechos a través del Ministerio Público y determinar responsabilidades; garantizar la atención médica de los heridos y entregar una indemnización económica.

En tanto, Percy Castillo, de la Defensoría del Pueblo, indica que todos los heridos graves están siendo visitados para tener un registro, exigir una indemnización económica y velar por que la atención médica que necesitan se cumpla hasta la rehabilitación total.

Luis Araujo: “El grupo Terna me retuvo 3 días”

Luego de tres días de incesante búsqueda por parte de sus familiares, apareció en el hospital Dos de Mayo el joven manifestante Luis Fernando Araujo Enríquez (24).

En un video grabado por sus familiares, contó que estuvo retenido, sin alimentos ni agua, y sometido a malos tratos.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por el grupo Terna. Me han tenido reducido tres días, sin comer y sin agua, en una habitación, escondido, junto con otra persona que no sé quién era porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, solo unos golpes que cualquiera los soporta. Gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme. Gracias”.

Fernando había sido visto por última vez el sábado 14 en la marcha que dejó dos fallecidos, 63 heridos y varios desaparecidos.