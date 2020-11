Herido en marcha denuncia que médico del Minsa quiso obligarlo a firmar acta de autolesión

Un ciudadano, quien fue herido a causa de la represión policial tras participar en las marchas contra el golpe de Estado, denunció que en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) le pidieron que firme un documento donde afirmaba que sus lesiones se las había causado él mismo.

En la entrevista que brindó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rubén Guevara (32) contó que acudió a la movilización del 12 de noviembre en el Centro de Lima. Además, reveló que, mientras protestaba pacíficamente con un cartel y un polo de Perú en el jirón de la Unión, la Policía acorraló al grupo en el que se encontraba y empezó a dispararle. A él le cayó un perdigón en el rostro.

El manifestante informó que fue a la Comisaría de Alfonso Ugarte con las heridas ocasionadas en el ataque y, en vez de recibir ayuda, los agentes quisieron desentenderse. “Recibí comentarios que me parecieron una burla. Me dijeron: ‘Anda, cúrate, no puedes entrar con sangre’”, comentó.

Aseguró que, a pesar de estar herido, los policías se habían negado a llevarlo a su centro médico o ver la forma de ponerlo a buen recaudo.

Guevara indicó que inicialmente fue al Hospital Daniel Alcides Carrión, pero decidió ir al INO, que pertenece al Ministerio de Salud, porque allí no había especialista en oftalmología. Según sus declaraciones, un médico del nosocomio habría tratado de engañarlo para que firme un documento en el que aseguraba que él mismo se había generado esas lesiones. Esta versión fue confirmada por el denunciante en declaraciones a La República.

“Me practicaron todos las pruebas y me atendieron muy bien, pero todo eso me pareció algo raro porque me quisieron hacer firmar un documento donde yo aceptaba que me había autolesionado. En ese momento se aprovecharon de que no podía ver bien, que tenía los ojos dilatados porque me echaron muchas gotas. Me dijeron: ‘Firma, no hay problema’, pero yo me negué a hacerlo”, narró.

A raíz de este incidente, el joven prefirió acudir a una clínica en la que le diagnosticaron una hemorragia interna y el desprendimiento de la retina del ojo derecho.

“Primero comenzaba a ver un puntito negro y, con el pasar de los días, se ha agrandado ese punto. Ahora parecer un círculo, lo que me genera dolores de cabeza”, explicó.

Finalmente añadió que teme que las heridas dejen secuelas, lo que le impediría realizar sus actividades y atender a sus dos menores hijos, quienes dependen de él. Por ello, pidió que los responsables de sus lesiones sea hagan cargo, ya que solo ejercía su derecho legítimo a la protesta.

Si deseas ayuda a este joven, puedes hacerlo a través de la cuenta bancaria BBVA 0011-0057-0260107616 o interbancaria 011-057-000260107616-75.