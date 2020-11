SJM: roban S/ 32.000 a mujer tras retirar dinero del banco

El viernes 13 de noviembre, una joven fue víctima de un violento asalto a las afueras de su casa en la urbanización República Democrática Alemana, en San Juan de Miraflores.

La ciudadana contó que retiró del banco S/ 32.000 en efectivo porque debía pagar a los trabajadores de su esposo, quien se dedica a la construcción civil.

Al salir de la entidad abordó un mototaxi y, cuando llegó a su vivienda, delincuentes armados bajaron de un vehículo negro con casquete de taxi para exigirle que entregue el dinero.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos de la urbanización debido a la ola de asaltos en la zona.

Ella sospecha que alguien del banco le habría proporcionado información a los delincuentes, ya que asegura que en la ventanilla le hicieron varias preguntas innecesarias.

“Me preguntaron si me dirección era exacta a la del DNI o si tengo otra porque allí figura Chorrillos. Por eso sospecho del banco, lo que yo quiero es que me den la cara y me devuelvan la plata”, declaró a ATV Noticias.

La joven teme por su integridad, puesto que los hampones la amenazaron de muerte para que no los denuncie. “Te vas a morir, maldita. Si me denuncias, yo sé dónde es tu casa”, le habrían dicho mientras le apuntaban con el arma en la cabeza.

Ella ha pedido garantías para su vida y la de su familia. Además, solicitó que la Policía agilice las investigaciones para que pronto capturen a los asaltantes.