PNP no descarta uso de canicas como proyectiles durante manifestaciones

La Policía Nacional del Perú informó en la conferencia de prensa del martes 17 que ya se realizan las investigaciones para hallar a los responsables de los asesinatos de Jack Bryan Pintado Sánchez e Inti Sotelo Camargo, así como de los heridos que provocó la represión de los agentes durante la movilización social del 14 de noviembre.

Al ser consultado sobre si los efectivos hicieron uso de canicas como proyectiles para repeler a los protestantes, Víctor Zanabria, general y vocero de la PNP, indicó en un entrevista a América Noticias que esto no ha sido descartado.

“Todas las hipótesis son válidas. No podemos descartar. No podemos decir qué tanta gente porque esto tendría que haber sido usado con la escopeta de caza que tiene la PNP y, de cada 12, uno posiblemente tenga esta escopeta. Hay una posibilidad de que podría ser así, no la descartamos”, sostuvo al citado medio.

Asimismo, el representante de la institución agregó que las investigaciones determinarán si el actuar de los agentes fue arbitrario. “Lo que está en investigación acá es el correcto uso de la fuerza”, acotó.

En la mencionada conferencia, el representante de la institución negó que se haya utilizado perdigones metálicos durante las manifestaciones.

“En la PNP, desde el 2004, se ha restringido el uso de perdigones metálicos y se ha ido regulando. Luego, con la Ley n.°1186 del uso de la fuerza solo hacemos uso de perdigones de goma que tienen las características de los estándares internacionales que exige Naciones Unidas por ser no letales o menos letales”, detalló.