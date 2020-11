PNP dice que no cuenta con protocolos establecidos en marchas e intervenciones

La Policía Nacional del Perú realizó una conferencia de prensa para dar detalles sobre los últimos acontecimientos suscitados en las marchas contra el gobierno ilegítimo de Merino. El general Víctor Zanabria, vocero de la PNP, aseveró que ellos no cuentan con protocolos establecidos en las manifestaciones u intervenciones.

“El Estado peruano, mediante todos los acuerdos y tiene sus instrumentos normativos, tiene la cartilla para el uso armamento, la cartilla para uso de la fuerza policial, manual de derechos humanos y otros. A veces, nos preguntan dónde están los protocolos, les informo que nosotros no tenemos protocolos para este tipo de actuaciones, en este accionar para mantener el orden, manifestaciones violentas o intervenciones, se establecen criterios a nivel internacional”, señaló.

Además, resaltó nuevamente que “la Policía no cuenta con canicas o proyectiles de plomo”, pese a algunos testimonios de familiares de los heridos y un examen forense contradicen ello. “Este cartucho de goma no tiene acceso comercial. Es registrado por la PNP. No tenemos ni usamos canicas de plomo”, expresó.

Por ello, Zanabria aseguró que se debe esperar la pericia del Ministerio Público para adelantar una opinión respecto a si la Policía utilizó estas armas. “La investigación va determinar, yo no puedo adelantar un criterio, nadie puede adelantar ni tener un informe técnico. Todas las hipótesis son aceptables, pero esto se va a determinar luego”, dijo.

“Las lesiones por perdigones de plomo que han recibido los heridos, fueron de diferentes dimensiones. Esto puede ser por escopeta o una artesanal chufla”, mencionó.

Por último, el vocero de la PNP manifestó que está en evaluación e investigación del correcto uso de la fuerza de alrededor de 100 efectivos policiales, y al menos, seis u ocho agentes por un posible uso de perdigones.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 17 de noviembre del 2020