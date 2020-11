Joven herido en marcha quedará con proyectil en su cabeza al no podérselo extraer

Lucio Suárez Valle, estudiante del noveno ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), participó de la segunda marcha nacional el último sábado 14 de noviembre. Ese día recibió dos impactos en su cuerpo que lo dejaron herido en medio de la represión policial.

Estos proyectiles cayeron en su tórax y cabeza. Pese a que ya pasó por una operación, el jefe de Emergencia del Hospital Casimiro Ulloa, Luis Honorio, señaló a América que el proyectil que se encuentra en la cabeza es una parte “no accesible para la operación”.

“Llegó aquí con un proyectil de arma de fuego, uno lo tiene en la pared izquierda (del tórax), no ha penetrado, no ha lesionado el pulmón. El otro ha ingresado por la zona izquierda del cráneo, y se encuentra alojado en la parte derecha, en la base. Es una parte inaccesible y no es operable”, mencionó.

No obstante, manifestó que el estado de salud del joven universitario es estable. “El señor está bien, el señor está estable, está comiendo y caminando”, aseguró. Entre tanto, el hermano de Lucio Suárez aseveró que aún desconocen el material que hirió a su pariente. “No sabe si es una bala o un perdigón, uno lo tiene alojado en el tórax; el otro, en la cabeza”, precisó.

También, dijo que su hermano lo llamó para comunicarle lo sucedido, y posteriormente, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa. “Él asistió a la marcha con sus amigos y luego me llamó diciéndome que le habían disparado. Me dijo ven, ayúdame, las brigadas lo ayudaron en primera instancia”, declaró por su parte Luis Suárez, hermano de Lucio Suárez a América Noticias.

Si quieres ayudar a la familia, puedes hacerlo a la cuenta de Lucio Suárez. Banco Continental: 0011-0872-0200211946 (Alejandro Suárez Valle, su hermano). Así también, puedes hacerlo al número de su hermano (Yape) al 920 276 555.

Las marchas del día sábado 14 de noviembre dejaron los asesinatos por parte de la Policía de dos jóvenes: Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22), ambos denominados como ‘Héroes de la democracia’ tras recibir varios impactos de proyectiles en su cuerpo en medio de las protestas pacíficas contra Merino.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 17 de noviembre del 2020