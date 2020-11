A fin de velar por la seguridad de la ciudadanía que acude a realizar sus compras en los locales comerciales, la mañana de este martes 17, la Municipalidad Provincial de Trujillo clausuró temporalmente cinco establecimientos comerciales ubicados en las avenidas César Vallejo y José Eguren, en los alrededores del Mercado Zonal Palermo, más conocido como Mayorista.

Un equipo de ingenieros y abogados de la Subgerencia de Defensa Civil supervisaron 15 negocios de las referidas avenidas para verificar las condiciones de seguridad en los establecimientos, y encontraron que algunos operaban sin el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Asimismo, se halló las siguientes deficiencias en seguridad: tablero eléctrico obstruido, pasadizos con el ancho menor a 1,20 m, extintores obstruidos y vencidos, no tienen señalización de seguridad, no tienen pozo a tierra, vidrios sin laminar, no cuentan con luces de emergencia y se encontró cables expuestos.

Es por esta razón que se dispuso el cierre temporal por 30 días de cinco locales dedicados a la venta de verduras y abarrotes, mientras que los otros 10 fueron notificados con un plazo de 72 horas para acercarse a tramitar el certificado de Defensa Civil, obligatorio para tofos los establecimientos comerciales.