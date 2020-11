ANP registra 40 periodistas atacados durante las marchas en el país

Cuarenta periodistas fueron atacados durante las protestas realizadas en la última semana tras la aprobación de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Esta información fue brindada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) en una conferencia de prensa respecto al balance total de agresiones a los hombres y mujeres de prensa.

Adriana León, parte del Instituto de Prensa y Sociedad, indicó que hubo mucha represión en contra de los periodistas que realizaban la cobertura de las manifestaciones contra el régimen ilegítimo de Merino. “Hemos visto ante cámaras que la Policía ha disparado a los periodistas para evitar que se informe, incluso, los han gaseado con bombas lacrimógenas”, señaló.

Según Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el registro de periodistas heridos suma 40. De estos, en 33, se ha identificado que los agresores eran efectivos de la Policía Nacional del Perú. Los otros siete responden a sujetos que aún no han sido identificaos.

Asimismo, manifestó que los casos han ido variando de acuerdo a los días de cobertura periodística. “El 9 de noviembre se registró 3 casos; el 10 de noviembre, 16 casos; 11 de noviembre, 4 casos; 12 de noviembre, 12 casos y el 14 de noviembre, 5 casos”, aseveró.

Del total de ataques, 38 sucedieron en Lima, y dos ocurrieron en regiones donde también hicieron marchas. “El nivel de represión no sucedía hace 30 años, este nivel no se daba en nuestros colegas desde la década de los 90. Los efectivos no solo han vulnerado los derechos del marco normativo, sino que han pasado cualquier estándar internacional”, expresó Lainez.

Asimismo, la ANP adelantó que iniciarán acciones legales contra los responsables directos e indirectos de las agresiones. “Animamos a quienes han sido víctimas de agresión que denunciemos este tipo de agresiones para garantizar que no se vuelva a repetir. Este tema no ha terminado con la renuncia de varios políticos, consideramos que hay responsabilidades penales, no solo el presidente o presidente del consejo de ministros, también los agentes que estuvieron a cargo de los operativos, incluso, destituciones y un proceso disciplinario”, precisó.

Recalcó que el papel de periodista es cubrir todo tipo de noticias, y el Estado debe garantizar que la labor sea cumplida sin ningún agravio. “Como ANP, estaremos vigilantes con nuestro compañeros afectados, tanto periodistas como fotoperiodistas”, finalizó José Vidal (Ojo Público).

