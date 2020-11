El transporte interprovincial ha tenido diversas dificultades durante la reactivación económica y ahora la preocupación que tienen los empresarios de este sector es la falta de un plan específico que genere una ruta a seguir, así como el posible ingreso del auto colectivo.

La República contactó a Guillermo Benavides, representante de la Cámara de Comercio de La Libertad en el sector de transporte y gerente de Ittsa, quien señaló que el costo es alto para poder reactivarse al 100% y que se complica más con la crisis política que está viviendo el país.

“El trasporte ha sido un sector bastante golpeado: cero operaciones por varios meses, lo que hace generar un altísimo costo. La reactivación ha sido muy difícil iniciarla, todavía no se puede decir que esté reactivada al 100%. El día a día nos da una métrica distinta y ahí estamos lejos en estar en un nivel operativo que pueda ser sostenible; y estamos en eso, luchando por darle esa sostenibilidad”, expresó.

Luego, agrega: “La economía se ha visto afectada en todos los sectores y eso ha generado la reducción de pasajeros, el intercambio comercial aún está en partida y el transporte no puede ser la excepción. Lo que no vemos es un plan de trabajo orientado a la formalización del trasporte, la autoridad y disciplina que esto requiere”.

Otro de los puntos que les está preocupando es que en el Congreso se puede aprobar por insistencia una normativa que permita que ingrese a operar el transporte interprovincial del auto colectivo.

“Si ya tenemos problemas para reactivarnos, se suman amenazas hacia normativas que permitan el auto colectivo en el transporte interprovincial. Si queremos formalización eso no va contribuir. Es un pésimo mensaje a las unidades de transporte. Tiene que haber un incentivo a la formalización y a los formales. En una emergencia sanitaria no se puede formalizar modelos de trasportes que no estén en el marco normativo de protección a los usuarios: los riesgos se van incrementar”, detalló Benavides.