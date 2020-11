Policía insiste en negar uso de perdigones de plomo pese a examen forense

A través de comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP) volvió a asegurar que en las marchas del fin de semana no usaron canicas ni perdigones de plomo contra los manifestantes, pues señalaron que esas municiones no son parte de sus protocolos de intervención.

“Los efectivos solo emplearon perdigones de goma no letales, establecidos para este tipo de procedimientos, tanto en la movilización del jueves 12 y del sábado 14 de noviembre”, se lee en el documento.

No obstante, el pronunciamiento de la PNP se contradice con la necropsia de ley practicada a Bryan Pintado, uno de los jóvenes asesinados por la represión de las fuerzas del orden.

Ronald Gamarra, abogado de la familia Pintado, señaló que el acta del examen forense revela que del cadáver se extrajo un total de 10 perdigones de plomo y no de goma como señala la institución presidida por el general PNP Jorge Lam.

En tanto, la Policía aceptó que los agentes emplearon bombas lacrimógenas, pero según ellos, fue una estrategia de contención ante presuntos “actos de violencia” de algunos “manifestantes que se sumaron a la protesta”.

Desaparecidos

Por otro lado, la Policía también negó que haya habido manifestantes desaparecidos, pues aseguró que en sus comisarías no se registraron denuncias por ello.

Indicaron que tuvieron conocimiento de “65 personas que no retornaron a sus hogares” y que por eso formaron brigadas de búsqueda casa por casa y en hospitales .

No obstante, la PNP no mencionó que en este momento aún existen al menos 2 jóvenes que asistieron a la marcha y cuyas familias aún no encuentran, según la Defensoría del Pueblo.