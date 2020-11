Defensoría del Pueblo: “Aún se encuentran desaparecidas dos personas”

Luego de los graves sucesos acontecidos en las movilizaciones ocurridas en el Centro de Lima, se reportaron alrededor de medio centenar de casos de jóvenes desaparecidos. La Defensoría del Pueblo, con la ayuda de los medios de comunicación y la ciudadanía, lograron encontrar a la gran mayoría; sin embargo, aún dos personas no han regresado con sus familias.

Luis Fernando Araujo Enríquez y Gabriel Rodríguez Medrano todavía se encuentran desaparecidos, por lo que la Defensoría indicó que han tenido problemas para identificarlos.

“Desde un inicio hemos coordinado con la División de Personas Desaparecidas de la PNP para intensificar la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, sin embargo se tiene una seria limitación debido a la falta de datos personales. Al momento, no se tiene información completa para la ubicación de Luis Fernando Araujo Enríquez. Un caso similar es el de Gabriel Rodríguez Medrano, cuyo nombre no ha podido ser corroborado porque la persona que efectuó la denuncia no nos ha contestado las comunicaciones”, se lee.

Asimismo, instaron a los familiares o amigos a brindar mayor información sobre ellos a los números 0800-15170 de la Defensoría del Pueblo, Línea 100 del Ministerio de la Mujer o la Línea 114 del Ministerio del Interior.

La Defensoría recalcó que hasta el momento solo han recibido directamente siete casos de familiares que reportaron la desaparición de sus seres queridos. Seis de ellos ya fueron resueltos por la aparición de la persona buscada. Las demás personas fueron encontradas y reportadas por otros colectivos de ayuda.

Finalmente, manifestaron que estarán atentos a las llamadas de los familiares de los dos jóvenes presuntamente desaparecidos para cumplir con su mandato de protección de derechos.

