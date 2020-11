Velan los cuerpos de Inti Sotelo y Bryan Pintado

Esta noche, decenas de vecinos del Rímac acudieron hasta la casa de Jordan Inti Sotelo Camargo (22) para participar del velatorio de su cuerpo. Hasta la casa de la familia, en la cuadra 3 del jirón Virú, han llegado arreglos florales y todo tipo de muestras de cariño para solidarizarse con ellos por el difícil momento que atraviesan.

La mayoría de los deudos portaba una mascarilla blanca con el nombre completo de Inti y una fotografía de él donde se mostraba sonriente.

Su tía Irma Sotelo reiteró la exigencia para que se castigue a los responsables de la muerte de su sobrino. “Solo pido justicia, nada más”, dijo escuetamente a RTV.

Salvador Sotelo, padre de Inti, también se mostró apenado por la partido de su hijo. “Es triste que los peruanos tengamos que pasar por esta situación. Ahora tienen que morir jóvenes con futuro por culpa de los políticos viejos que no han medido las consecuencias de sus actos”, manifestó.

#AlertaRTV | Rímac: familiares y amigos le dan el último adiós a Inti Sotelo, joven estudiante que falleció producto de la represión policial durante manifestaciones en contra del Gobierno de facto de Manuel Merino. Si eres testigo de un hecho o deseas hacer una denuncia, mándanos tus fotos o videos a nuestro WhatsApp 941 000 000. #GrupoLaRepública #AlertaRTV #ReporteroCiudadano Posted by Diario La República on Sunday, November 15, 2020

Además de vecinos y amigos, también se acercaron compañeros que Inti conoció mientras estudiaba para ser guía de turismo y ciudadanos que se enteraron de su deceso por las noticias.

La familia ya decidió que lo enterrarán en Lima. Será mañana a las 2.00 p. m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Un panorama similar ocurre al frente de la iglesia Santísima Trinidad, en el distrito de San Martín de Porres, a donde también llegaron decenas de personas para velar los restos de Bryan Pintado (22).

Óscar Pintado, padre del joven asesinado, lamentó su muerte y agradeció que las personas lo acompañen en este momento incluso sin conocerlo.

#AlertaRTV | San Martín de Porres: velan los restos de Bryan Pintado, universitario que murió a causa de perdigones en marcha contra el régimen de facto de Merino de Lama. Familia solicita ayuda para los gastos de entierro. Si eres testigo de un hecho o deseas hacer una denuncia, mándanos tus fotos o videos a nuestro WhatsApp 941 000 000. #GrupoLaRepública #AlertaRTV #ReporteroCiudadano Posted by Diario La República on Sunday, November 15, 2020

“Mi hijo no tenía ningún tipo de preferencia política. Fue a la marcha porque veía tantas injusticias y represión de la Policía al no dejar a los jóvenes manifestarse. Él no quería quedarse de brazos cruzados”, indicó.

En tanto, Marlon Sotelo, primo de Bryan, pidió que, además de Merino, Flores-Araoz y Rodríguez, no se olvide la responsabilidad del general Jorge Luis Cayas, jefe de la Región Policial Lima, por todos los actos represivos cometidos por la PNP.