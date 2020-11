Noticias de Lambayeque | Cientos de lambayecanos que participaron de la marcha pacífica realizada este 15 de noviembre tras la renuncia de Manuel Merino de Lamas y los dos jóvenes asesinados en la segunda marcha nacional. También protestaron contra el actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas.

Ellos participaron de un recorrido que inició en la plazuela Elías Aguirre de Chiclayo, y que se trasladó hasta las principales de calles de la Capital de La Amistad. Las protestas en diversos puntos de Chiclayo se avivaron tras conocer la dimisión del golpista Manuel Merino.

Durante la marcha pacífica, cientos de ciudadanos llegaron hasta la residencia donde vive actualmente el burgomaestre de Chiclayo, ubicada en plena avenida Miguel Grau. Allí un grupo de jóvenes llegó con pancartas y descripciones en contra de la gestión de Marcos Gasco.

“Nadie se siente representado por ninguna autoridad. En Chiclayo, las corrupción le ha hecho mucho daño, y un claro ejemplo es la gestión de Marcos Gasco Arrobas, sus regidores y funcionarios”, exclamó un grupo de jóvenes.

Líneas seguidas, otro grupo de protestantes señaló: “En Chiclayo no existen cambios. Vivimos en una ciudad que no ha mejorado en los últimos 20 años por la incapacidad y la corrupción de sus autoridades”.

Ciudadanos protestaron en residencia donde vive Marcos Gasco. Foto: Clinton Medina

Otro punto cuestionado por los ciudadanos al alcalde de Chiclayo fue un pronunciamiento donde señaló que confiaba que Manuel Merino reafirmará compromisos del Ejecutivo con la provincia.

“El alcalde no ha respaldado al pueblo, pues se puso a disposición de un gobierno ilegítimo. Estamos frente a una autoridad que no nos representa, y que no garantiza un trabajo por sus ciudadanos”, mencionaron los protestantes.