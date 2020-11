Piura: negaron atención médica a bombero picado por alacrán

Un bombero que necesitaba atención médica por ser atacado por un alacrán denunció que médicos del Hospital de Apoyo de Sullana, en Piura, le negaron la atención por emergencia.

El hecho ocurrió el último jueves, cuando el bombero Carlos Montero y su equipo fueron alertados de la ocurrencia de un incendio a la altura del río Chira, en las inmediaciones de la calle Juan Bosco, en Sullana. Al ingresar en una de las viviendas con jardines secos, Calor Montero fue atacado por el animal en el estómago.

El bombero fue trasladado por sus compañeros al Hospital de Apoyo de Sullana, donde indicó que no fue atendido en el servicio de emergencia al no tener un antídoto para curarlo. Los amigos del subteniente decidieron llevarlo a una clínica, donde finalmente recibió la atención que necesitaba.

“Tuvimos que esperar afuera del hospital bastante tiempo hasta ver quién podría atenderme, por lo que al no poder soportar tanto dolor decidí que me lleven a una clínica y, gracias a Dios, lograron estabilizarme, y luego ya me dieron de alta junto con el monto que se tenía que pagar”, suscribió.

La víctima lamentó que el personal médico del Hospital de Apoyo de Sullana no pudiera atender su urgencia y, muy por el contrario, indicó que lo atendieron de manera grosera cuando solicitó los servicios de salud.