Lambayeque: personal de SAMU no cuenta con ambulancia hace 20 días

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), institución adscrita al Ministerio de Salud, denunció que desde hace 20 días no cuentan con una ambulancia para responder al llamado de emergencias en la región Lambayeque; por lo que usan sus propios vehículos para movilizarse.

Según detalló uno de los trabajadores, quien evitó identificarse por temor a represalias, la Gerencia de Salud (Geresa) les retiro la única unidad que tenían para la atención de emergencias al asegurarles que se les asignaría otra en su reemplazo. Sin embargo, a más de dos semanas de ello, no se ha cumplido.

“Estamos saliendo a dar la asistencia médica en nuestros propios vehículos, pero lamentablemente no podemos trasladar a los pacientes críticos a los hospitales debido a que no contamos con una ambulancia. La última unidad que tuvimos fue del centro de salud de Paul Harris de La Victoria, pero se nos quitó porque tenía fallas mecánicas y ya no se nos ha asignado otra”, precisó.

“A pesar del esfuerzo que hacemos, no se nos reconoce ni el combustible. No es por nosotros el reclamo, sino por los pacientes, que merecen un servicio digno y adecuado. Pedimos al gerente de salud atender esta problemática”, agregó.

Para finalizar, aseguraron que, además, el grupo de 25 trabajadores de SAMU en Lambayeque no ha sido beneficiado con el pago del bono COVID-19, aún cuando ya se ha programado este reconocimiento de S/ 720 mensuales al personal de los establecimientos de salud de la región.

