José Luis Hancco, consejero regional por Arequipa, envió una solicitud al gobernador regional Elmer Cáceres Llica y a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) para que les den a conocer el texto final de la adenda 13 para Majes Siguas II.

Este documento contiene las modificaciones al proyecto por un monto de US$ 104 millones adicionales a los US$ 550 millones. Fue consensuado días atrás con la empresa Cobra SAC, la concesionaria.

“Queremos saber qué es lo que ha firmado y bajo qué condiciones, de lo contrario no habría transparencia”, advirtió Hancco.

Sostuvo que debió darse a conocer a los integrantes del Consejo Regional antes de que se cierre el texto definitivo, que pasará a ProInversión para su primera evaluación. También buscan saber si el documento encarecerá el precio de las hectáreas de las Pampas Siguas que se plantean irrigar. “La adenda 12 señala que toda modificación es a riesgo del concesionario. ¿Por qué se la da facilidades a la empresa y hasta una garantía soberana?”, preguntó.

Mientras que el consejero Elmer Pinto aún es de la idea de que debió caducar el contrato de Majes II. “Me reafirmo en que el contrato del proyecto está viciado, prostituido, no aguanta más adendas. La concesionaria ha demostrado incapacidad técnica”, señaló.

Acotó que hay una falta de consideración de parte del Ejecutivo regional que no les hizo conocer el documento. “Yo no la voy avalar (adenda 13). Vamos a revisarlo y si no está de acuerdo a nuestras expectativas, no la aceptaremos”, declaró. v